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Gündem Çorum'da iki ayrı deprem
Gündem

Çorum'da iki ayrı deprem

Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 21:55:00 -
Çorum'da iki ayrı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından elde edilen verilere göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 20.54'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.66 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 21.03'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 9.3 kilometre derinlikte meydana geldi.

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