Çorum'da iki ayrı deprem
Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından elde edilen verilere göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 20.54'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.66 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 21.03'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 9.3 kilometre derinlikte meydana geldi.
Yerel
Deprem sonrası o ilimizden müthiş adım: Berberler ve kuaförler deprem bölgesinde! Bunu yapıyorlar
Gündem
Ruslar, Türkiye depremi sonrası hemen yardıma gitti diyerek duyurdular! 15 milyon TL yardım edildi
Ekonomi
Altın ne kadar? Deprem sonrası rekor tahmin var mı? 18 Şubat güncel, canlı, anlık altın fiyatları: Gram altın, ONS, çeyrek, cumhuriyet, ata, tam altın fiyatı kaç TL?