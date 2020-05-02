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Aktüel

Çorum’da etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu

Çorum’da etkili olan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:57:46 -
Çorum’da etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu

Çorum’da etkili olan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi.


İl genelinde belirli aralıklarla devam eden yağmur yağış kırsal kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Bugün öğle saatlerinden sonra merkeze bağlı merkez ve İskilip ilçesindeki köylerde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu.


Dolu yağışının kırsalda büyük zarar verdiğini dile getiren Metin Badak isimli şahıs, “Yağışı hiçbir şey bırakmadı. Ceviz, ayçiçeği, buğday zarar gördü” dedi.

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