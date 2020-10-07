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Aktüel Çorum'da "drone" ile maske denetimi yapıldı
Aktüel

Çorum'da "drone" ile maske denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:35:33 -
Çorum'da "drone" ile maske denetimi yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'nda vatandaşların maske denetimini drone ile yaptı.

Maske takmadığı görülen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce uyarıldığı belirlenen kişilere para cezası uygulandı.

Kentte vatandaşların büyük oranda maske taktığının gözlemlendiği denetimde, kurallara uygun davranan vatandaşlara teşekkür edildi, maskesi tahrip olmuş kişilere de yeni maske verildi.

Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

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