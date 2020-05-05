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Aktüel

Çorum’da bir köy karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 19:52:10 -
Çorum’da bir köy karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçeye bağlı Kula köyünde giriş ve çıkışlar yasaklandı.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kula köyünde yaşayan 3 kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

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