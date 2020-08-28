  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da ayrıldığı kişinin bıçakladığı kadının durumuna ilişkin kardeşinden açıklama
Aktüel

Çorum'da ayrıldığı kişinin bıçakladığı kadının durumuna ilişkin kardeşinden açıklama

Gülten K'nin kardeşi Elif Arslan: - "Ablam için herkesten dua istiyoruz. Hastanede tedavisi makinelere bağlı olarak devam ediyor. Doktor '3 günlük narkozun etkisi geçtikten sonra kendi nefes alıp verebilirse umut var' diyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:47:36 -
Çorum'da ayrıldığı kişinin bıçakladığı kadının durumuna ilişkin kardeşinden açıklama

ÇORUM (AA) - Çorum'da ayrıldığı kişi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi Gülten K'nin kardeşi Elif Arslan, "Ablam için herkesten dua istiyoruz. Hastanede tedavisi makinelere bağlı olarak devam ediyor. Doktor '3 günlük narkozun etkisi geçtikten sonra kendi nefes alıp verebilirse umut var' diyor. Durumu bugün düne göre biraz daha iyi." dedi.

Çorum Kadın Meclisi üyeleri, Gülten K'nin kardeşleri Murat K, Sevda Bulgur, Nermin Çıtak, Songül Tanrıverdi ve Elif Arslan ile kentteki bir parkta bir araya geldi.

Kadın Meclisi üyeleri ziyarette Gülten K'nin sağlık durumu ile olaydan sonraki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Elif Arslan, olaydan dolayı büyük sarsıntı yaşadıklarını, özellikle çocukların psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyledi.

Ablası Gülten K'nin de hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Arslan, "Ablam için herkesten dua istiyoruz. Hastanede tedavisi makinelere bağlı olarak devam ediyor. Doktor '3 günlük narkozun etkisi geçtikten sonra kendi nefes alıp verebilirse umut var' diyor. Durumu bugün düne göre biraz daha iyi. Bağırsaklarında, kollarında ağır darbeler var." diye konuştu.

Olayın ardından üç çocuğun bakımını üstlendiklerini dile getiren Arslan, "Olaya şahit olan en küçük çocuk, sabaha kadar sayıklıyor. 'Ben avukat olacağım, bütün annelerin haklarını savunacağım. Babam gibi olmayacağım' diyor. Bunlar hepimizin çocukları. Elimden geldiği kadar tedavi ettireceğim. İnşallah Rabbim onlara akıl versin, inşallah bu olaydan daha fazla etkilenmezler. Allah'ın adaletine sığınıyoruz. Rabbim de, adaletimiz de onun cezasını versin." ifadelerini kullandı.

Çorum Kadın Meclisi üyesi Nurbanu Karataş ise yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, bundan sonraki hukuki süreç ve çocukların tedavi sürecinde ailenin yanında olacaklarını kaydetti.

Gülten K. 3 gün önce 16 yıllık birlikteliklerinin ardından bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat A. ile görüşmek için Çöplü Mahallesi'ndeki çalıştığı pide fırınına gitmiş, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rıfat A, yanındaki bıçakla Gülten K'yi çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Rıfat A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...
Dünya

Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tü..
Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek
Gündem

Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir televizyon programında ezber bozan açıklamalar yaptı.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı