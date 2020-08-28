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Aktüel Çorum'da annesinin bıçaklanmasına şahit olan çocuğa sosyoekonomik destek
Aktüel

Çorum'da annesinin bıçaklanmasına şahit olan çocuğa sosyoekonomik destek

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:02:15 -
Çorum'da annesinin bıçaklanmasına şahit olan çocuğa sosyoekonomik destek

ÇORUM (AA) - Çorum'da annesinin bıçakla yaralanmasına şahit olan 10 yaşındaki D.A. için sosyoekonomik destek ile sağlık tedbir kararı uygulanmaya başladı.

Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri D.A. ile irtibat kurdu.

Sağlık kontrolünün ardından ailenin talebi üzerine iki kardeşiyle anneannesine teslim edilen D.A'nın bakımında kullanılmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal ve ekonomik destek ödeneği bağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü de sağlık tedbir kararı kapsamında D.A'nın bedensel ve ruhsal sağlık durumunu takip etmek üzere çalışma başlattı.

Öte yandan bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat A. (51) tarafından ekmek fırınında bıçaklanan Gülten K'nin (37) Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yaşam mücadelesi devam ediyor.

Gülten K. 3 gün önce 16 yıllık birlikteliklerinin ardından bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat A. ile görüşmek için Çöplü Mahallesi'ndeki çalıştığı pide fırınına gitmiş, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rıfat A, yanındaki bıçakla Gülten K'yi çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Rıfat A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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