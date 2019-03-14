0553 313 94 23

Çorum’da 8 kişide kızamık vakası görüldü

Çorum’un Alaca ilçesinde 8 kişide kızamık vakası görüldü.

14 Mart 2019 Perşembe 17:37
Çorum’da 8 kişide kızamık vakası görüldü

Çorum’un Alaca ilçesinde 8 kişide kızamık vakası görüldü.


Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklama da, Alaca ilçesinde 6 adet olası kızamık vaka bildirimi yapıldığı, yapılan bildirimler üzerine İl Sağlık Müdürlüğümüz Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Erken Uyarı Birimi’nce şüpheli hastalara ulaşıldığı belirtildi.


Hastaların Mart ayı başında Şanlıurfa’dan Alaca’ya geldiği, olası kızamık tanısı alan hastaların 27 Şubat 2019 tarihinde Şanlıurfa da kızamık aşısı yaptırdıklarının tespit edildiği ifade edilen açıklama da şu görüşlere yer verildi, “Yerinde yapılan izlemlerde bu altı hasta ve akrabaları olduğu tespit edilen ve belirti izlenen 2 kişi daha tespit edilmiş ve toplam 8 kişiden numune alınarak Ankara Mikrobiyoloji ve Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. 12 Mart 2019 tarihinde 8 kişinin laboratuvar sonuçları pozitif olarak gelmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelerde ileri tetkik ve tedavi düşünülen iki hasta 09.03.2019 tarihinde tüm tedbirler eşliğinde Alaca İlçe Devlet Hastanesi’nden Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, izolasyon önlemleri alınarak ilgili servise çıkarılarak, aynı gün hastaneye yatışları gerçekleştirilmiştir. Hastalar tedavi süresince izole edilmiş özel odalarda gözlem altına olup, enfeksiyonun yayılmaması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Yatışı yapılan bu iki hasta 13 Mart 2019 tarihinde şifa ile taburcu olmuştur”


Kızamık vakası görülen hastalarla temasa geçen herkese ulaşarak gerekli tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, “Önlem olarak, hastaların adres bilgileri ve olası/kesin vakayla bulaştırıcı olduğu dönemde epidemiyolojik ilişkisi olan (tüm hane halkı, vaka ile aynı yerde bekleyenler, hastanede bekleme odasındaki hastalar ve hasta yakınları, aynı konsültasyon odasında vakanın görülmesinden 2 saat önce ve 2 saat sonra muayene olanlar, bu vakalara hizmet veren tüm personeller, vakaların dolaştığı ortak alanda bulunan tüm kişilerin) temaslı listesi İlçe Devlet hastanesinden alınarak aşılama bilgileri sorgulanmış iki doz KKK aşısı sistemde görülmeyen veya hastalığı geçirmemiş olan temaslı kişilere ulaşılarak aşılanmaları sağlanmış, Kızamık şüpheli ve temaslı 63 kişiden, sekiz temaslı aşı yaptırmak istememiş, 06-08 Mart 2019 tarihleri arasında 36 temaslının KKK 1. doz aşısı ikamet adreslerine gidilerek yapılmıştır. 09 ve 10 Mart 2019 Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede ikamet etmekte olan göçmenlerin yaşadığı bölgelerde tarama yapılarak eksik aşılı çocukların tespiti ve aşılanmasına devam edilmiştir. Tüm dünyada bildirilen vakaların büyük bir kısmı epidemiyolojik olarak sağlık kurumu ile ilişkili vakalar olduğu görülmekte olup, erişkin yaş grubundaki vakaların yüzde 8’ni sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Sağlık çalışanları arasında görülen kızamık vakaları göz önüne alındığında; enfeksiyon kontrol komiteleri koordinasyonunda; çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, 112 ve acil servis çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yaşa bakılmaksızın KKK aşılarının ivedilikle tamamlanması gerektiği Sağlık Bakanlığı Ulusal Kızamık Komitesi Doğrulama Komitesi tarafından belirtilmiştir. Bu kapsamda ilimizde görülen aktif vakalarla ilgili sadece temaslılar değil tüm sağlık personelinin (gönüllü olarak) aşılanması gerektiği İl Sağlık Müdürlüğümüzce tüm sağlık kuruluşlarımıza resmi yazı ile bildirilmiştir.


Olası bir salgının ortaya çıkmaması için İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmış olup, hali hazırda olağandışı bir durum yoktur” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia: Kostas Mitroglou, Real Madrid'e gidiyor
    1. Bomba iddia: Kostas Mitroglou, Real..
    2. Antalya polisi çocukları hem..
    3. BeIN Media Group, AFC'ye dava açacak
    4. FETÖ'ye "ankesörlü telefon"..
    5. Galia tırnaklarıyla kazıyarak eroini..
    6. Ak Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet..
    7. Gündemi sarsacak iddia: Kemal..
    8. Samsun'daki saldırgan gazetecilere..
    9. 7 ilde FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü..
    10. Karlıova-Yedisu arasında yine çığ düştü
    11. Sekmen: “Erzurum bugün nüfus artışını..
    12. "Bu milletin yakasından bunları..
    13. Akar, Moğolistan Savunma Bakanı ile..
    14. Polisleri taşıyan araçla yolcu..
    15. "Kısa süre sonra artan istihdam..
    16. AK Parti'nin Yenimahalle mitingi
    17. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın..
    18. Serbest piyasada altın fiyatları
    19. Malezya'daki zehirli kimyasal atık..
    20. Bakan Kurum, MIPIM 2019’da yabancı..
    21. Koza-İpek Holding davası
    22. Çat İlçesinde Sekmen rüzgârı
    23. Cami hırsızları güvenlik kamerasına..
    24. İYİ Partili Parlak, çalışmalarını..
    25. Büyükşehir Belediye Meclisi dönemin..
    26. Tekerlekli sandalyeyle Tekirdağ’dan..
    27. Nijeryalı kadın 65 yaşında anne oldu
    28. Başkan Sekmen: “Erzurum’un yarınlarını..
    29. Kostas Vlachos "Kızlarımızın..
    30. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu