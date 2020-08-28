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Aktüel Çorum'da 260 kişilik "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu
Aktüel

Çorum'da 260 kişilik "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:16:25 -
Çorum'da 260 kişilik "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uyup uymadığını denetlemek amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde kurulan Mahalle Denetim Ekipleri, kent merkezindeki 14 mahalle ve 1 beldede izolasyon kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Yerel yönetimler, kolluk personeli, okul müdürü, öğretmen, din görevlisi, muhtar ve azalarından oluşan 260 kişilik ekip, izolasyon ihlali yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 194 lira idari para cezası uygulayacak.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerin 555 hanede denetim yaptığını bildirdi.

Salgınla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin artık İl Salgın Denetim Merkezince tek elden yürütüleceğini belirten Çiftçi, "Daha önce her iş kolu için kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetim birimleri ve meslek odalarının konuyla ilgili uzmanlık bilgisine sahip personelinden kurulan 'İş yeri denetim ekipleri'ne ek olarak Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uyup uymadığının denetlenmesi amacıyla 'Mahalle Denetim Ekipleri' kuruldu." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, düğün, cenaze merasimleri ile park, bahçe, piknik alanı gibi yerlerdeki etkinliklerde pandemi kurallarına uyulup uyulmadığının da mahalle denetim ekiplerince denetleneceğini, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

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