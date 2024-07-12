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Yerel Çorum’da 15 hektar ekili arazi kül oldu
Yerel

Çorum’da 15 hektar ekili arazi kül oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-12 15:03:00 -
Çorum’da 15 hektar ekili arazi kül oldu

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangında 15 hektar ekili arazi kül olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde ekili tarım arazilerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve YEPAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülürken, Ali Buyruk ve Halil Bahadır’a ait 15 dönüm ekili arazinin yanı sıra YEPAŞ elektrik şirketine ait elektrik direği yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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