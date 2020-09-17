Çorum Valisi Çiftçi'den Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama:

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Çorum'un en kritik iller arasında 13'üncü sıradan 15'inci sıraya gerilediğini bildirdi.

Vali Çiftçi, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak Ziya Gökalp İlkokulu’nu ziyaret ederek, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere, Kurban Bayramı'nın ardından kentteki vaka sayılarında artış yaşandığını ancak daha sonra yapılan denetimlerle son günlerde azalma olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 8 ayrı kritere göre kritik olan ilk 15 ili açıkladığını hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Çorum geçtiğimiz hafta 13. sıradaydı. Bu haftaki değerlendirmeye göre ilimiz 15'inci sıraya geriledi. Denetimlerin artırılması, tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla beraber inşallah kısa sürede 15 kritik ilin arasından çıkacağımızı düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla il genelini kapsayan denetimlerimiz oluyor. Bugün de denetim ekiplerimiz sahadalar. Bunun dışında Valiliğimizin koordinasyonunda cumartesi günü bir denetim gerçekleştireceğiz. Eylül ayı içerisinde denetimlere daha çok ağırlık vereceğiz. Denetimlerin artmasıyla birlikte sayıların düşeceğini temenni ediyoruz."

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yataklı tedavi gören hasta sayısında son bir haftada artış yaşanmadığını dile getiren Çiftçi, "Geçen hafta çarşamba günü itibariyle hastanede yatan hasta sayımız 326 idi. Dün itibarıyla da 326. Dolayısıyla geçen haftadan bu haftaya hastanede tedavi gören hasta sayısında artış yok." dedi.

Çorum'da günde ortalama bin kişiye test yapıldığını aktaran Çiftçi, toplam test sayısının 57 bine ulaştığını vurguladı.

Çiftçi, Çorum'da sokağa çıkma yasağı getirmenin gündemde olmadığını belirterek, "Üretimin devam etmesi gerekiyor. Üretim ve tedarik zincirinin sürdürülmesi gerekiyor. İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 10 küçüldü. Bunu biliyoruz. Başta alınan tedbirlerin üçüncü çeyrekte de uygulanmasının imkanı yok. Şu anda öyle bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.