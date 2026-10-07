Çorum-İskilip yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Çorum-İskilip karayolunun Ceritbeli mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, Zehra Betül Yılmaz’ın kullandığı 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel yönetimindeki 19 DR 008 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan Hüsra Lal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan Hüsra Lal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlardan çıkarılan Ömer Cebeci ve Münevver Lal ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Münevver Lal’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.