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Aktüel Çorum ile Sinop arasındaki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Aktüel

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yangına müdahale sırasında yaralanan personelin tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:51:44 -
Çorum ile Sinop arasındaki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

SİNOP/ÇORUM (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çorum ile Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını söyledi.

Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda perşembe günü başlayan orman yangınına müdahalenin havadan ve karadan sürdüğünü söyledi.

Bölgedeki ekiplerin büyük özveriyle görev yaptığını belirten Karaömeroğlu, "Büyük ölçüde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Çorum sınırlarında bulunan bölgedeki yangının da kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın nedeniyle zarar gören alanın ölçümlerin ardından belirleneceği kaydedildi.

Bölgede yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin yanı sıra 50 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi ve 200'e yakın söndürme personeli görev yapıyor.

- Yaralanan personelin tedavisi sürüyor

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ve önceki gün alevlerin arasında kalan arazözün yanması nedeniyle yaralanan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal Kumlar ve Cemal Çankaya'nın tedavileri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

El, kol ve yüz bölgelerinde yanıklar bulunan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı olayda hafif şekilde yaralanan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Şeker, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.




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