Çorum için alarm verildi: Sadece 30 günlük kaldı!

Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da, bu yıl da kar ve yağmur yağışlarının beklenilen seviyede olmaması sebebiyle barajlardaki su seviyesi hızla düştü.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çomar, Yenihayat ve Hatap barajlarındaki su seviyesi alarm verdi.

Barajlar kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Hatap Barajı’nda su altında kalan ve geçmişte Çorum ile Alaca ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolu da ortaya çıktı.

İçilebilir su rezervi kalmadığı için barajdan su alımı yapılamıyor.

Su yatırımlarına devam

Çorum Belediyesi, suların en etkin, en verimli şekilde kullanılabilmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için su yatırımlarına devam ediyor.

Yeni açarak devreye aldığı 14 yeni kuyudan içme suyu temin eden belediye, aldığı tedbirlerle Çorum halkına içme suyu konusunda sıkıntı yaşatmadı.

Kentte yaklaşık 30 yıl içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülen Koçhisar Barajı İsale Hattı projesinde sona yaklaşılıyor.

150 milyon TL’ye mal olacak projenin yüzde 97’si tamamlandı. Hizmete girmesi için Belediye Su İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

“Kuraklığın içme suyu rezervlerine de yansıyor”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi kuraklığın içme suyu rezervlerine de yansıyacağını söyledi.

“Ülkemizin uzun yıllar yağış ortalaması metrekare başına 615,6 kilogram. Çorum’un son 40 yıllık yağış ortalamasına baktığımız zaman metrekareye düşen oranı 435,6 kilogram. Rakamları kıyasladığımızda Çorum’un ülke ortalamasının altında yağış aldığını gözlemleyebiliyoruz.

Son 3 yıllık yağış miktarlarına baktığımızda Çorum’da 2019 yılında metrekareye toplamda 426 kilogram, 2020 yılında yağış miktarı daha azalarak 247,6 kilogram. 2021 yılının ilk 10 ayında ise 358,8 kilogram yağış aldığını görüyoruz. Tüm rakamlar birlikte değerlendirildiğinde ilimizde yaşadığımız kuraklığın içme suyu rezervlerine de yansımasını görüyoruz”



"Yenihayat Barajı'nın doluluk oranı yüzde 7’ye düştü"

Vali Çiftçi barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı, tasarruf çağrısı yaptı

"İlimizde içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların son yıllardaki doluluk oranı oldukça düştü. Belediyemiz içme suyu problemine çözüm bulmak için şehrimize 53 kilometre uzaklıktaki Koçhisar Barajından su getirmek zorunda kaldı. 160 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajımızda şu anda 60 milyon metreküp civarında suyumuz bulunuyor.

150 milyon TL'ye mal olmasını beklediğimiz Koçhisar isale Hattı projemizin 3 hafta içerisinde devreye alınmasını bekliyoruz. Belediyemiz bu dönemde içme suyu sıkıntısı çekilmemesi için 14 kuyudan da şehrimize su vermeye devam ediyor”