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Spor Çorum FK U19'daki genç yetenek Murat Aşkın gelecek vadediyor!
Spor

Çorum FK U19'daki genç yetenek Murat Aşkın gelecek vadediyor!

Altyapısından kazandırdığı futbolcularla adından söz ettiren Çorum FK'da pivot santrafor Murat Aşkın tam not aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:40:00 -
Çorum FK U19'daki genç yetenek Murat Aşkın gelecek vadediyor!

Çorum'un yerel sitesi 19saat.com'da yer alan habere göre, Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK U19'da bir yandan da genç oyuncuların performansı göz doldurmaya devam ediyor.

Santrafor Murat'ın performansı dikkat çekti!

Çorum FK'da pivot santrafor olarak forma giyen Murat'ın performansı ile tam not aldı. Güçlü fiziği ile de dikkat çeken genç oyuncunun mücadelesi ve performansın dikkat çekti.

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