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Spor Çorum FK U19 fırtına gibi! Namağlup unvanını sürdürüyor
Spor

Çorum FK U19 fırtına gibi! Namağlup unvanını sürdürüyor

Çorum FK'nın alt yapısı göz doldurmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 19:33:00 -
Çorum FK U19 fırtına gibi! Namağlup unvanını sürdürüyor

Çorum FK'nın alt yapısı göz doldurmaya devam ediyor.

Çorum FK U 19 takımı Bölgesel Gelişim Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Başkan Fatih Özcan'ın da basın toplantısında vurguladığı U19 takımı dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip 7.hafta sonunda namağlup olarak liderlik koltuğuna oturdu.

Bölgesel Gelişim Ligi'nde namağlup

Teknik direktör Ömer Özer yönetimindeki Çorum FK U19 bu hafta kendi sahasında 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Öte yandan Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele eden 48 takımdan mağlup olmayan 3 takımdan birisi oldu.

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