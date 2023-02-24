Çorum belediyesi deprem bölgesinde, depremin vurduğu Afşin'de görev yapmışlar! Elektrik, su ve doğalgaz verebiliriz

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, depremden etkilenen Afşin'de hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"DEPREM BÖLGESİ'NDE İKİNCİ AŞAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Kahramanmaraş'ta belediye başkanlarının katılımıyla bir toplantı yapıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Toplantıda afet bölgelerinde ikinci etap çalışmalarına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. İkinci etap çalışmalarından kastımız şu. Birinci aşama ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarmaktı. Oradaki insanlarımızın gündelik hayata tutunabilmeleriydi. İlk kısmı kalıcı çözümlerle geçtik. En az 2-3 ay daha Afşin'de hayatın normalleştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz. Öyle bir belediye düşünün ki belediyenin kendi binası yıkılmış kaldırılması gereken ilk bina belediyenin kendi hizmet binası. Afşin Belediyesi'nde vefat eden kardeşlerimiz var. Yakınları vefat edenler var. Moral motivasyon olarak adeta bir şehir yerle yeksan olmuş. Bu anlamda o kardeşlerimizin kalıcı çözümlere hayatın normalleşmesine dair umudunu artıran ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor" dedi.

"İLÇEDE SU ARIZALARI GİDERİLECEK"

Belediye başkan yardımcıları ve teknik personelle yaptıkları toplantılarda ilçede acil olan ve hayatın normalleşmesi için gerekenleri tespit ettiklerini anlatan Başkan Aşgın, "İkinci aşamada çalışmaları çerçevesinde araçlarımızı ve çalışanlarımızı Afşin'e gönderiyoruz. Özellikle insan için su çok kıymetli bir şey. Su hayattır.

Tüm deprem bölgeleri içerisinde bizi sorumluluk alanımız olan Afşin'de içme suyunu veren, elektriği veren, doğalgazı veren tek belediyeyiz. Valimiz Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda başardık. Şuanda hasar tespit yapılan her binaya, girilebilir denen her binaya Afşin'de elektrik, su ve doğalgaz verebiliriz.

Afşin'de alt yapıda ciddi bozulmalar var. Bozulmadan dolayı su kaynaklarında kaçaklar var. Su kaçaklarına mikrop bulaşma ihtimaline karşı ilk etapta alt yapının güçlendirilerek suyla ilgili çalışmalar yapıyoruz.

10 aracımızı bölgeye gönderiyoruz. Bu araçlar içerisinde kayıp, kaçakları tespit eden mobil aracımızda bulunuyor. Aracımız sayesinde orada bütün kayıp kaçakları tespit ederek gereken çalışmayı yapacağız. 117 noktada çalışma yapıldı. Kaçaklar tespit edildikten sonra yapılan çalışmalarla Afşin'e su verildi" diye konuştu.

"KÖYLER İHMAL EDİLMEYECEK"

Afşin'in toplam nüfusunun 83 bin olduğunu hatırlatan Aşgın, "Bunun 43 bini merkezde yaşıyor. Köylere de müdahale de etmemiz gerekiyor. Kırsaldaki suyla ilgi çalışmalara da başlayacağız. Hijyen çok önemli. İlk günden itibaren 2 tane çöp toplama aracını Afşin'e gönderdik. Artık oraya yol süpürme aracını da gönderiyoruz. Yolların asfaltlanması gerekli. 10 araç 21 personeli gönderiyoruz. Hasar tespitle ilgili ekipler gönderdik. Orada çok sayıda hasar tespiti yapan insan var. Bir ev yıkılsın yıkılmasın hasar tespit komisyonu o eve giriş izni vermediği müddetçe oraya elektrik, su, doğalgaz bağlantısı yapılamıyor.

Bu anlamda hasar tespitlerinin bir an önce yapılması için 11 personelimizi o bölgede çalışmalarına devam ediyor. Orada yaralar sarılıncaya kadar çalışmalarımız hiç heyecan kesmeden, motivasyonumuzu bozmadan büyük kararlılık ve azimle devam edecek.

Afşinli kardeşlerimiz biz normale döndük, bizim için yaptıklarının yeter diyene kadar biz Afşinlilerin yaralarını sarmaya devam edeceğimizin sözünü verdim. Burada yapılan işler Çorum Belediyesi'nin işleri değil. Bütün Çorum hep birlikte yapıyor. Biz biriz, beraberiz hep birlikte Çorum'uz. Hep birlikte bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.