BDDK'dan yeni kritik karar: Konut kredilerinde limitleri güncelledi! İşte detay...

Son dakika! BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken yeni kararlar peş peşe geliyor.

BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.

BDDK tarafından alınan kararda şunlar kaydedildi:

"- Kurulun 24.02.2023 tarihli toplantısında, 23.02.2023 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]- 77880 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda; - Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine,

28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 37 nci maddesinde düzenlenen “Yeni Konut Finansmanı Programı” kapsamında kullandırılacak kredilerin işbu Karar kapsamında yapılan belirlemelere tabi olmamasına, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

BDDK konut kredi limitleri, BDDK konut kredisi düzenlemesi;

İkinci el konutlardaki limitler

Buna göre bu kategoride A enerji sınıflı konutlarda azami 3 milyon TL, B enerji sınıflı konutlarda azami 2,75 milyon TL, diğer konutlarda ise azami 2,5 milyon TL kredi kullanılabilecek. Değeri 10 milyon TL'yi aşan ikinci el konutlar için ise kredi kullandırımı söz konusu olmayacak.

İlginizi çekebilir → ABD Hazine Bakanı Yellen, G20'de Rusya'ya yaptırımlar artacak: 10 milyar dolar daha destek! (IMF) Rolü kritik→ İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Depremi ABD gemisi mi tetikledi? Uzmanlar cevapladı: Yapay deprem mümkün mü? Haarp projesi: Türkiye Haarp teknolojisi, saldırısı...→ İÇİN TIKLAYINIZ