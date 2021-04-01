Çorum Belediyesi 5 adet park yaptıracak
Çorum Belediye Başkanlığı, 5 Adet Park Yapım İşini açık ihale usulü ile ihaleye çıkardı. İhaleye katılacaklar tekliflerini sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden verebilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Çorum Belediyesi Merkez Gülabibey Mahallesi Bağcılar 35. Sokak, Bağcılar 95. Sokak, Kapaklı 17. Sokak ile Buharaevler Mahallesi Selçuk 23. Sokak ve Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 14. Sokak’ta bulunan toplamda 7.389 m²’lik alanda 5 Adet Park yaptıracak. İhale Çorum Belediyesi Hizmet Binası / Turgut Özal İş hanı / Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310 Kat :4 / ÇORUM adresinde 09.04.2021 tarih ve saat 10:00’da yapılacak. Parkların yer tesliminden sonra 90 gün içinde hizmete girmesi bekleniyor. Yapım İşinin ihalesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye EKAP’tan ulaşılabilir.
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