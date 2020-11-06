Corona virüs test sonucu sorgulama

Corona virüs test sonucu sorgulamaları, Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız uygulamasından yapılıyor. Hastanelerde yapılan corona virüs test sonuçları e-Devlet üzerinden yapılan E- Nabız girişi ile, birkaç adımda öğreniliyor. ayrıca E- Nabız uygulamasından, teşhis, tahlil, reçete ve benzer bilgiler de öğrenilebiliyor. Peki, corona virüs test sonucu nasıl öğrenilir? İşte, corona virüs test sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylı bilgiler...