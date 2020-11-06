Corona virüs test sonucu sorgulama
Corona virüs test sonucu sorgulamaları, Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız uygulamasından yapılıyor. Hastanelerde yapılan corona virüs test sonuçları e-Devlet üzerinden yapılan E- Nabız girişi ile, birkaç adımda öğreniliyor. ayrıca E- Nabız uygulamasından, teşhis, tahlil, reçete ve benzer bilgiler de öğrenilebiliyor. Peki, corona virüs test sonucu nasıl öğrenilir? İşte, corona virüs test sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylı bilgiler...
E Nabız uygulaması sağlık hizmetlerinde vatandaşlara online kolaylık sağlıyor. Söz konusu uygulama, hastanelerde yapılan korona virüs test sonuçlarını mobil aracılığıyla öğrenme imkânı sağlıyor. e-Nabız corona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günlerde hizmete girdi. Corona virüs test sonucu sorgulama ekranına, sisteme kişisel bilgilerin girilmesi ile ulaşılıyor. Uygulamada ilk önce "Tahlillerim" kategorisine girerek test sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
E-Nabız corona virüs test sonucu nasıl sorgulanır?
Corona virüs testi yaptıran vatandaşların test sonuçlarına e Nabız uygulamasından erişebilecekleri duyurulmuştu.
Test sonuçlarınız için öncelikle e Nabız sayfasına giriş yapınız. Sisteme girdikten sonra sol ekranda bulunan "Tahlillerim" kategorisine tıklayınız.
Açılan ekranda "Covid 19 test sonuçları" bölümüne tıklayınız.
Daha sonra açılan yeni sayfada T.C kimlik numarası, cep telefonu numarası, barkot no gibi kişisel bilgilerinizi doldurarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
E Nabız girişi yapmak için TIKLAYINIZ