Çorlu’da moto kuryeler çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da sipariş götüren iki motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Olay, Salih Omurtak Caddesi eski şifa ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sipariş yetiştirmek üzere yola çıkan moto kuryeler çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Ramazan K. ve Bülent C. yaralandı.



Tedavi altına alındılar

Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ramazan K. ve Bülent C.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.