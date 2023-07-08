  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çorlu’da moto kuryeler çarpıştı: 2 yaralı
Yerel

Çorlu’da moto kuryeler çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 09:36:00 -
Çorlu’da moto kuryeler çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da sipariş götüren iki motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Tekirdağ Çorlu’da sipariş götüren iki motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.
Olay, Salih Omurtak Caddesi eski şifa ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sipariş yetiştirmek üzere yola çıkan moto kuryeler çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Ramazan K. ve Bülent C. yaralandı.

Tedavi altına alındılar
Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ramazan K. ve Bülent C.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23