  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Türk hava savunma sanayisine yeni nefes! Çelikkubbe’ye yeni ‘siper’

CHP’li belediyelerin su zammı için ‘elektrik zamlandı’ yalanını bakan ifşa etti: Elektrik yüzde 43 zamlandı, suya yüzde 300 zam yaptılar!

Gazze’de barınma yardımları kış için çok yetersiz kaldı!

ABD’nin Venezuela haydutluğuna Türkiye'den sert tepki: Biz bu savaşın tarafıyız! Katil Amerika defol

ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışmaya yol açtı! Yürürken ağzından tek bir cümle çıktı

Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

CHP’lilerin çocukları Avrupa’ya kapak attılar
Gündem Çorlu'da genç kız paniği! Araçların önüne atladı, trafiği birbirine kattı, polisi peşine taktı
Gündem

Çorlu'da genç kız paniği! Araçların önüne atladı, trafiği birbirine kattı, polisi peşine taktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Çorlu'da genç kız paniği! Araçların önüne atladı, trafiği birbirine kattı, polisi peşine taktı

Tekirdağ Çorlu’da trafikte seyreden araçların önüne atlayarak trafiği birbirine katan genç bir kız için bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polislerden kaçarak bir kez daha yola fırlayan genç kız yakalanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Salih Omurtak Caddesi’nde Atatürk Meydanı civarında yaya halindeki A.K. isimli bir genç kız, trafiğin arasına daldı. Araçların önüne atlayan genç kızın, sürücülere ve çevreye rahatsızlık vermesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Ekip talebinde bulunulması üzerine olay yerine gelen polis memurlarının uygun bir dille yaptığı ikazlara da aldırış etmeyen A.K., yanına yaklaşan polisten kaçarak bir kez daha araçların önünde durdu. Kendisine müdahale etmeye çalışan polisten kaçan genç kız, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Genç kız, polisin müdahalesi sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23