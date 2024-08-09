Çorlu kuzu ciğer sarma Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu
Osmanlı'da saray mutfağının önemli lezzetlerinden olan Trakya'nın sevilen lezzeti "Çorlu kuzu ciğer sarma", Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu.
Türk Patent ve Marka Kurumu, incelenmesinin ardından "Çorlu kuzu ciğer sarma" yemeği için geçen hafta coğrafi işaret belgesi verdi. Kentin Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı ve Seymen kavunu Türk Patent ve Marka Enstitüsünce tescillenen ürünlerden. Çorlu kuzu ciğer sarma yemeğinin de tescillenmesiyle tescilli ürün sayısı 11'e çıkmış oldu.