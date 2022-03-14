Corisnthians hangi ülkenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım, oyuncuları kimler?

Corisnthians nerenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım, ne zaman kuruldu? Sport Club Corinthians Paulista ya da daha çok kullanılan şekilde sadece Corinthians, Brezilya Futbol Kulüpleri arasında en popüler olanlardan biridir. São Paulo'da kurulmuş olan kulübün 24 milyondan fazla taraftarı olduğu bilinmektedir.

Corisnthians oyuncu kadrosu

Michel Macedo

Gil

Gabriel

Lucas Piton

Luan Yony González (on loan from Benfica)

Cássio (kaptan)

Bruno Méndez

Éderson

Sidcley (on loan from Dynamo Kyiv)

Mauro Boselli

Camacho

Ángelo Araos

Mateus Vital

Fagner

Víctor Cantillo (on loan from Atlético Junior)

Richard

Walter

Ramiro

Carlos Augusto

Janderson

Matheus Davó

Pedro Henrique

Danilo Avelar

Everaldo

Guilherme Castellani

Léo Santos