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Spor Corisnthians hangi ülkenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım, oyuncuları kimler?
Spor

Corisnthians hangi ülkenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım, oyuncuları kimler?

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'ya giden Vitor Pereira, yeni takımı Corisnthians'ta destanlar yazmaya devam ediyor. Ponte Preta karşısında çıkan Pereira'nın öğrencileri rakibini Augusto, Paulinho, Mosquito, Adson ve Mantuan'ın golleriyle sahadan 5-0 galiple ayrıldı. Peki Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Corisnthians hangi ülkenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım? Corisnthians oyuncuları kimler? Corisnthians ne zaman kuruldu, başarıları neler? Corisnthians kadrosunda kimler var?

Yeniakit Publisher
2022-03-14 08:33:00 - 2022-03-14 08:33:42
Corisnthians hangi ülkenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım, oyuncuları kimler?

Corisnthians nerenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım, ne zaman kuruldu? Sport Club Corinthians Paulista ya da daha çok kullanılan şekilde sadece Corinthians, Brezilya Futbol Kulüpleri arasında en popüler olanlardan biridir. São Paulo'da kurulmuş olan kulübün 24 milyondan fazla taraftarı olduğu bilinmektedir.

Corisnthians oyuncu kadrosu

Michel Macedo

Gil

Gabriel

Lucas Piton

Luan Yony González (on loan from Benfica)

Cássio (kaptan)

Bruno Méndez

Éderson

Sidcley (on loan from Dynamo Kyiv)

Mauro Boselli

Camacho

Ángelo Araos

Mateus Vital

Fagner

Víctor Cantillo (on loan from Atlético Junior)

Richard

Walter

Ramiro

Carlos Augusto

Janderson

Matheus Davó

Pedro Henrique

Danilo Avelar

Everaldo

Guilherme Castellani

Léo Santos

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