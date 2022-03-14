Corisnthians hangi ülkenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım, oyuncuları kimler?
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'ya giden Vitor Pereira, yeni takımı Corisnthians'ta destanlar yazmaya devam ediyor. Ponte Preta karşısında çıkan Pereira'nın öğrencileri rakibini Augusto, Paulinho, Mosquito, Adson ve Mantuan'ın golleriyle sahadan 5-0 galiple ayrıldı. Peki Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Corisnthians hangi ülkenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım? Corisnthians oyuncuları kimler? Corisnthians ne zaman kuruldu, başarıları neler? Corisnthians kadrosunda kimler var?
Corisnthians nerenin takımı? Corisnthians nasıl bir takım, ne zaman kuruldu? Sport Club Corinthians Paulista ya da daha çok kullanılan şekilde sadece Corinthians, Brezilya Futbol Kulüpleri arasında en popüler olanlardan biridir. São Paulo'da kurulmuş olan kulübün 24 milyondan fazla taraftarı olduğu bilinmektedir.
Corisnthians oyuncu kadrosu
Michel Macedo
Gil
Gabriel
Lucas Piton
Luan Yony González (on loan from Benfica)
Cássio (kaptan)
Bruno Méndez
Éderson
Sidcley (on loan from Dynamo Kyiv)
Mauro Boselli
Camacho
Ángelo Araos
Mateus Vital
Fagner
Víctor Cantillo (on loan from Atlético Junior)
Richard
Walter
Ramiro
Carlos Augusto
Janderson
Matheus Davó
Pedro Henrique
Danilo Avelar
Everaldo
Guilherme Castellani
Léo Santos