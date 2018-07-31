Çorba içerek kilo verilir mi?

Bunlarla birlikte oluşan yağları yakmakta oldukça zor ve uzun bir süreçtir. Ancak yapacağınız bazı işlemler ve tüketeceğiniz bazı besinlerle daha kısa sürelerde kolay ve etkili bir şekil fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.

- Bol bol D vitamini alın. Bunu yiyecek içeceklerden alabileceğiniz gibi güneş ışığından da alabilirsiniz.

- Sabahları sağlam bir kahvaltıyla güne merhaba diyin. Ancak bunu yaparken protein ağırlıklı bir kahvaltı sofrası kurmayı ihmal etmeyin.

- Uzmanların metabolizmayı hızlandırdığını her fırsatta dile getirdikleri yeşil çayı sık sık tüketin.

- Gün içerisinde soğuk duş almaya dikkat edin. Soğuk duş yağların daha hızlı yakılmasını sağlar.

- Günde beş kere merdiven çıkın.

- Öğlen yemeklerinde ıspanak, fasulye gibi manganez içeren besinler tüketin.

- Akşam yemeklerinde hem sindirimi hızlandırmak hem de yağlarınızdan kurtulmak için çorba içmeyi ihmal etmeyin.

- Gün içerisinde kalsiyum almaya özen gösterin.

- Yatmadan önce küveti tuzlu suyla doldurarak banyo yapın.

Yasemin.com'dan alınmıştır.