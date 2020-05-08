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Aktüel

Çöpe atılan ceset torbaları korkuttu

Mersin’in Tarsus ilçesinde cami önünde bulunan çöpe atılan ceset torbaları korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:47:53 -
Çöpe atılan ceset torbaları korkuttu

Mersin’in Tarsus ilçesinde cami önünde bulunan çöpe atılan ceset torbaları korkuttu.


Olay Şehitkerim Mahallesi Sayman Caddesi Ulu Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoldan geçen bir kişi, saat 18.00 sıralarında Ulu cami önündeki yol kenarında bulunan çöp konteynerin kenarında ceset torbası gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. İçi boş olan çöp konteynerin kenarında bulunan ceset torbalarını inceleyen polis, torbaların boş olduğunu tespit etti.


Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ceset torbalarını kaldırırken, çevredekiler rahat bir nefes aldı.

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