COP31'e katılacak 102 lider belli oldu! İşte ülke listesi

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31'e, 95 ülke lideri ve lider düzeyinde temsil edilecek 7 uluslararası kuruluşun başkanı olmak üzere 102 lider katılım beyan etti. Zirveye 6 kıtadan katılım bekleniyor.

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na ilk kez ev sahipliği yapıyor. Antalya'daki COP31 Alanı'nda gerçekleşecek zirve, sözleşmeye taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni bir araya getirecek.

Katılımcıların 37'si devlet başkanı, 35'i hükümet başkanı

Katılım beyan eden liderlerin 37'si devlet başkanı, 35'i hükümet başkanı, 8'i devlet başkan yardımcısı, 7'si başbakan yardımcısı, 2'si veliaht prens, 1'i prens, 1'i meclis başkanı, 4'ü ise özel temsilci olacak.

Lider düzeyinde katılım bildiren 7 kuruluş arasında Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler, BM Genel Kurulu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı yer aldı.

Lider düzeyinde katılım bildiren ülkeler

COP31'e lider düzeyinde katılım bildiren ülkeler şöyle sıralandı: Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu.

Kararlar oy birliğiyle alınıyor

COP (Taraflar Konferansı), 1992'de kabul edilen UNFCCC'nin en üst karar alma organı olarak kabul ediliyor. Sözleşmeye taraf tüm devletlerin temsil edildiği konferansta kararlar, oy çokluğuyla değil tüm üye ülkelerin oy birliğiyle alınıyor.

Taraflar yıllık oturumlarda sözleşmenin ve ilgili yasal araçların uygulanmasını gözden geçiriyor, küresel ilerlemeyi değerlendiriyor ve iklim değişikliğine etkili, koordineli bir yanıtı teşvik edecek kararları alıyor. Taraflarca sunulan ulusal bildirimlerin ve sera gazı envanterlerinin incelenmesi de COP'un temel işlevleri arasında bulunuyor. Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması dahil küresel iklim eylemindeki önemli dönüm noktaları, yıllar içinde COP oturumlarından çıktı ve uluslararası iklim politikasının yönünü şekillendirdi.

Türkiye başkanlıkta, Avustralya müzakere masasında

Türkiye COP31'de ev sahipliğinin yanı sıra COP31 Başkanlığı'nı üstlendi; müzakerelerin başkanlığını ise Avustralya yürütecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin iklim finansmanı, adil geçiş, uyum ve emisyon azaltımı başlıklarında yoğunlaşması bekleniyor.

Sanayi öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi için ihtiyaç duyulan iklim finansmanı, önceki zirvelerde olduğu gibi COP31 müzakerelerinin de öncelikli başlıklarından biri olacak.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor. Ev sahipliği görevini yalnızca müzakere takvimini yöneten teknik bir süreç olarak görmeyen Türkiye, bugüne kadar COP süreçlerinde alınan kararların ve hedeflerin somut adımlara dönüşmesi için ortak çabaya önem veriyor ve zirvenin küresel ölçekte kalıcı etkiler üretecek bir platform olarak güçlenmesine katkı sağlamak istiyor. Türkiye'nin COP31 vizyonu da 'diyalog', 'uzlaşı' ve 'aksiyon' ilkeleriyle 'Uygulama COP'u' olarak belirlendi.