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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) vesilesiyle Antalya’ya çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjında küresel aktörlerle üst düzey temaslarına hız kesmeden başladı. Küresel iklim diplomasisinin kalbinin attığı Antalya’da gerçekleşen görüşmelerde Türkiye’nin bölgesel ve küresel liderlik vizyonu bir kez daha dünya kamuoyuna ilan edildi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

ABİY AHMED'İ KABUL ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

Liderle görüşmeden fotoğraflar...

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

Liderle görüşmeden fotoğraflar...

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!

Liderle görüşmeden fotoğraflar...

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