Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da COP31 diplomasisi! Liderlerle mekik dokudu: Dünyanın gözü Türkiye’de!
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) vesilesiyle Antalya’ya çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjında küresel aktörlerle üst düzey temaslarına hız kesmeden başladı. Küresel iklim diplomasisinin kalbinin attığı Antalya’da gerçekleşen görüşmelerde Türkiye’nin bölgesel ve küresel liderlik vizyonu bir kez daha dünya kamuoyuna ilan edildi.