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Bir bardak için yeter: Mide yanmasına iyi geliyor!

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Bir bardak için yeter: Mide yanmasına iyi geliyor!

Mide yanması ve hazımsızlık üzerine yapılan araştırmalarda, patatesin içerdiği doğal bileşiklerin mide-bağırsak sistemi üzerindeki olası etkileri incelendi.

#1
Foto - Bir bardak için yeter: Mide yanmasına iyi geliyor!

Mide yanmasını hafifletmek için süt ve karbonat gibi yöntemlere başvuranların yanı sıra doğal alternatifleri araştıranların sayısı da artıyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden patatesin suyunun mide sağlığı üzerindeki olası etkilerini gündeme taşıdı.

#2
Foto - Bir bardak için yeter: Mide yanmasına iyi geliyor!

Patates suyu mide yanmasına iyi gelir mi? Patatesin içerdiği bazı doğal bileşiklerin mide-bağırsak sistemi üzerinde yatıştırıcı ve koruyucu etkiler gösterebileceği belirtiliyor. Manchester Üniversitesi'ndeki araştırmada, Maris Piper cinsi patatesten elde edilen özütün gastrit ve mide ülseriyle ilişkili Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisine etkisi araştırıldı.

#3
Foto - Bir bardak için yeter: Mide yanmasına iyi geliyor!

Patates suyu nasıl hazırlanır? Orta boy, taze ve sert bir patates seçin. İyice yıkayıp kabuğunu soyun. Katı meyve sıkacağıyla suyunu çıkarın. Sıkacağınız yoksa rendeleyip temiz bir tülbentle süzün. Elde ettiğiniz suyu bekletmeden kullanın.

#4
Foto - Bir bardak için yeter: Mide yanmasına iyi geliyor!

Yeşillenmiş ve filizlenmiş patatese dikkat Yeşillenmiş, filizlenmiş, yumuşamış veya acılaşmış patatesler kullanılmamalı. Bu patateslerde solanin gibi doğal glikoalkaloidlerin miktarı artabiliyor. Yüksek miktarda alındığında bu maddeler mide krampları, ishal ve baş ağrısı gibi zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor. kaynak: ensonhaber

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