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Yerel 'Çöp atma' kavgasında biri polis iki kişi hayatını kaybetti!
Yerel

'Çöp atma' kavgasında biri polis iki kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:54:00 -
'Çöp atma' kavgasında biri polis iki kişi hayatını kaybetti!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde "çöp atma" meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri polis memuru iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri polis memuru iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Güneş Mahallesi'ndeki iki aile arasında "çöp atma" gerekçesiyle tartışma çıktı. Büyüyen olayda taraflar birbirine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mehmet Ali Kuş (35) ve Ali Çekiç'in (22) hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralılar Saniye D. (45) ile Hüseyin Ç. (44) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polisleri de hazır bulundu.
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Hayatını kaybeden Kuş'un, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

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