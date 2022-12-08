Çöp Adam bildiğiniz çöplük! RTÜK daha neyi bekliyor...

Diriliş Ertuğrul karakteriyle gönüllerde taht kuran ve daha sonra Star TV'nin Çöp Adam başrolünde oynayan Engin Altan Düzyatan'ın dizisi tam bir rezilliğe sahne oluyor.. Dizinin ilk iki bölümünde bir mahzene hapsedilen kadınla ilgili hikaye giderek mide bulandırıyor...

Tamer Yılmaz karakteriyle ekranlara dönen ve dizide şizofren bir havada oynayan Engin Altan Düzyatan karakterinin, ilk iki bölümde hapsettiği mahzendeki kadın, Peri Yıldırım Sonad karakteri olan Elçin Sangu ile uygunsuz sahneleri ise gençliğe kötü örnek olmaya devam ediyor..

Bu konuda RTÜK yetkililerinin devreye girmesini bekleyen izleyenler ise, böylesi bir senaryonun daha ne kadar edepsiz sahnelerle gençliği zehirlemeye devam edeceğini sorguladılar. Özellikle her platformda kadın hakları savunucularının meydana döküldüğü bir ortamda diziye karşı derin sessizlik oluşması ise büyük hayal kırıklığı olarak gözlendi.

Özellikle ilk iki bölümüyle reyting sıralamasında 7. sırada kalarak büyük bir hayal kırıklığı oluşturan dizinin üçüncü bölüm tanıtımındaki ahlaksız sahneler ise dikkat çekti. Böylesi bir yapımın daha niye devam ettiği ise kamuoyunun en büyük merak konusu...

Dizinin dün yayınlanan bölümünün reyting sonuçlarına yansıması ise şu şekilde:

7 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de en çok izlenen proje “Kuruluş Osman” dizisi olurken, 2. sırada ise “Esra Erol'da" programı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 COP ADAM STAR TV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 O KIZ KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D