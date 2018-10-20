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Cook Bloomberg'in haberini geri çekmesini istedi

Amerika'lı şirketlerin Çin’de ürettirdiği cihazların dinlendiğine yönelik haberler şirketlerin başını ağrıtmıştı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:48
Cook Bloomberg'in haberini geri çekmesini istedi

Çin hükümetinin Amazon ve Apple’ın da aralarında bulunduğu 30 şirketin ürünlerine ajan çipler yerleştirerek bilgileri sızdırdığına yönelik haberler yayınlanmıştı. Bloomberg’in haberine göre bu çipler fikri mülkiyetleri çalmak için kullanıldı. Haberde bahsedilen şirketlerin tamamı bu iddiaları reddetti. Apple CEO’su Tim Cook, BuzzFedd News’e verdiği röportajda Bloomberg’in haberini geri çekmesini istedi.

Raporun yayınlanmasının hemen ardından Apple, bir açıklama yayınlayarak Çin’in ajan çiplerinin kendi ürünlerinde ve sunucularında bulunmadığını belirtti. Şirketin Bilgi Güvenliği Başkan Yardımcısı George Stathakopoulos, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir yazı yolladı.

Bloomberg'in ilk raporu güçlü inkar açıklamaları almasına rağmen, yayın Super Micro'nun kendi ağındaki izleme çiplerini keşfeden isimsiz bir ABD telekom şirketi hakkında ikinci bir hikayeyi araştırmaya devam etti. ABD'nin büyük kablosuz operatörleri de iddiaları reddetti.

ABD'nin ulusal istihbarat direktörü Dan Coats ise Çin'in izleme yaptığına dair herhangi bir kanıt görmediğini belirterek şu açıklamaları yaptı: "Hiçbir kanıt görmedik ancak hiçbir şeyi tamamen doğru ya da yanlış kabul etmiyoruz. Hala izlemedeyiz."

Apple CEO'su Tim Cook, bir telefon görüşmesinde BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada, "Bloomberg'in Apple hakkındaki hikayelerinde gerçeklik yoktur. Doğru olanı yapmaları ve hikayeyi geri çekmeleri gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:48
  1. Apple
  2. Ajan Çip
  3. Çin
  4. Tim Cook

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