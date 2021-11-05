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Spor Conte'nin Tottenham serüveni galibiyetle başladı
Spor

Conte'nin Tottenham serüveni galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Tottenham, Conte yönetimindeki ilk maçında Vitesse'yi 3-2 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 03:31:00 -
Conte'nin Tottenham serüveni galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Tottenham sahasında Hollanda ekibi Vitesse'yi konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Heung-Min Son, Lucas Moura ve Jacob Rasmussen kendi kalesine kaydetti. Vitesse'nin sayıları ise Jacob Rasmussen ve Matus Bero'dan geldi.

Ev sahibi Tottenham'da Cristian Romero, Vitesse'de ise Danilho Doekhi ve Marcus Schubert kırmızı kart gördü.

Conte yönetiminde ilk maçına çıkan Tottenham bu galibiyet sonrası puanını 7'ye çıkardı. Hollanda ekibi Vitesse ise 6 puanda kaldı.

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