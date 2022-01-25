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Medya Çölaşan o âyetin üzerinde düşünüp bakın hangi sonuca varmış
Medya

Çölaşan o âyetin üzerinde düşünüp bakın hangi sonuca varmış

Her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara salya sümük saldıran Emin Çölaşan, bu kez "imana geldi"(!) Çölaşan, “Her canlı ölümü tadacaktır” âyetinin üzerinde tefekkür edip vara vara bakın hangi sonuca vardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:27:00 -
Çölaşan o âyetin üzerinde düşünüp bakın hangi sonuca varmış

Her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara salya sümük saldıran Emin Çölaşan, bu kez "imana geldi"(!) Çölaşan, “Her canlı ölümü tadacaktır” âyetinin üzerinde tefekkür edip vara vara bakın hangi sonuca vardı. İşte "O âyetten bu sonuca nasıl geldin Emin" dedirten Sözcü gazetesindeki o yazı:  

"Sevgili okurlarım, hani camilerde ve mezarlık kapılarında sık sık okuduğumuz bir ayet vardır: “Her canlı ölümü tadacaktır.”

Bu bana, günümüz için şunu hatırlattı:

“Türkiye'de yaşayan ve eleştiren her muhalif, günün birinde cumhurbaşkanına hakaret davasıyla yüz yüze gelip yargılanacaktır!”

Onun cumhurbaşkanlığı döneminde savcılar ya da beyefendinin avukatları tarafından açılmış olan ‘bin'den fazla ceza davası…

Gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanıp beraat eden, veya şu anda cezaevlerinde yatmakta olan niceleri… Onların sayısı bilinmiyor.

Son örneği gazeteci arkadaşımız Sedef Kabaş.

(...) Mahkemelere cumhurbaşkanına hakaret davaları yağıyor. Yargıçların “Bu sözlerde, bu yazılarda hakaret yoktur, sanığın beraatine karar verilmiştir” diyebilmesi kendileri açısından biraz zor bir iştir.

Nice cumhurbaşkanları geldi geçti ama Türk Milleti böylesine bir hakaret furyasına daha önce hiçbir zaman tanık olmamıştı.

Bu olaya bir çözüm bulunmalı!.."

 

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