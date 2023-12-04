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Yerel Çöken tavan fabrika işçisini yaraladı
Yerel

Çöken tavan fabrika işçisini yaraladı

Yeniakit Publisher
2023-12-04 12:43:00 - 2023-12-04 12:56:33
Çöken tavan fabrika işçisini yaraladı

Kayseri'de tavanı çöken kabinden düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde üzerinde bir fabrikada meydana gelen olayda, V.H. (28) iddiaya göre üzerinde bulunduğu kabinin tavanının çökmesi üzerine yere düştü. V.H. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de fabrikada incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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