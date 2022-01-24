Çöken Bitcoin borsasının sahibi bakın hangi siyasetçinin oğlu çıktı!

BtcTurk mobil uygulaması ve web sitesine erişim dün akşamdan bu yana sağlanamıyor. Platformdan yapılan açıklamada sorunun Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle yaşandığı ifade edilirken BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun' olduğunu açıkladı. Kerem tibuk'un, daha evvel 'TRT'yi özelleştireceğim' çıkışı yapan Türk siyasetinin tartışmalı isimlerinden Besim Tibuk'un oğlu olduğu ortaya çıktı. Kerem Tibuk geçtiğimiz sene, 2021 yılı sonu için Bitcoin'in 400 bin dolara yükseleceğini ön gördüğünü söylemişti. Fakat Bitcoin 2021 yılını 47 bin dolar seviyelerinde kapatmıştı.

Türkiye'nin en eski kripto para platformlarından BtcTurk'e erişim sorunu yaşanıyor. Dün akşam başlayan erişim sıkıntısı bu sabah itibarıyla devam ediyor.

Platformda yer alan ilk duyuruda "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

BtcTurk Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" bilgisi paylaşıldı.

'Arkadaşlar uğraşıyor'

Kullanıcıların tepki göstermesi hatta bir kısmının BtcTurk ofisine gideceğini bildirmesinin ardından firmanın Kurucusu Kerem Tibuk da "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" açıklamasında bulundu.

TSİ 8.00 itibarıyla BtcTurk platformuna erişim sağlanamıyor. BtcTurk'ün yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunuyor.