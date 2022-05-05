  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Çalhanoğlu için harekete geçtiler! İşte dillendirilen rakam

Sığınmacı FETÖ'cülerden Geziciler için protesto!

İsmail Çataklı'dan Sinan Oğan'a: Utanmadın mı?

Rusya o anların görüntüsünü paylaştı! Karadeniz’den iki Kalibr seyir füzesi fırlattı

Mehmet Ali Birand'ın miras bıraktıkları! Ekrem Açıkel Ayasofya'da bayram namazı kılan göçmenlerden de rahatsız

Dışişleri Bakanlığından Ermenistan açıklaması

Akıl dışı tespitlerinin dozu her geçen gün artıyor! Irkçılıktan gözü dönen Ümit Özdağ iktidarı hedef aldı

Organize göçmen düşmanlığı! Röportaj Adam da sözde mizahı ile provokasyona katıldı

LeMan da üzerine düşeni yaptı! 'Gezi Onurumuzdur' hadsizliği

DSÖ duyurdu: Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi
Dünya Çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Dünya

Çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından 132 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 09:16:00 -
Çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, gece saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 10'uncu kişi oldu.

29 Nisan'da çöken binadan 132 saatin ardından çıkarılan kadının bilincinin yerinde olduğu, kurtarma görevlileriyle iletişim kurabildiği kaydedildi.

Kurtarma ekipleri seslenerek, moloz yığını içindeki metallere vurarak ve kurtarma köpekleriyle enkaz altındaki 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Bina çevresinde yaşayan 39 kişiden ise haber alınamıyor.

Enkazdan şu ana dek 10 kişi sağ, 5 kişi ise ölü çıkarıldı.

Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi, savcılar tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay