  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk" Kuriş suç örgütü davasında tahliyeye başsavcılıktan jet itiraz Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır Siber Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı Türkiye, Akkuyu elektriğini ne zaman kullanacak? Enerji Bakanı Bayraktar tarih verdi Mekke Anlaşması için gözler artık Genel Kurul’da: Sözde milliyetçi İP de komisyonda ‘hayır’ dedi Eski Fenerbahçe başkanının uyuşturucu davası ertelendi! Sadettin Saran: Utanç duyuyorum Haberi Türkiye düşmanı müptezel duyurdu: 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakalandı İslam dünyasındaki tarihi adımda yeni gelişme: Mekke İttifakı Anlaşması Komisyon'dan geçti Kimi diyalog istiyor, kimi tehdit görüyor: İşte İsrailli adayların Türkiye’ye bakış açısı
Yerel Çöken 5 katlı metruk binada yapılan aramada can kaybı yaşanmadı
Yerel

Çöken 5 katlı metruk binada yapılan aramada can kaybı yaşanmadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çöken 5 katlı metruk binada yapılan aramada can kaybı yaşanmadı

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta 01.30 sıralarında 5 katlı metruk bina çöktü ve yanındaki binaya zarar verdi. 3 saatlik aramada enkaz altında kimse olmadığı belirlendi; arama çalışmaları tamamlandı, ilk incelemelere göre can kaybı yok.

Beyoğlu'nda gece saatlerinde çöken ve yanındaki binaya da zarar veren metruk binada birinin olma ihtimaline karşı yapılan arama çalışmaları tamamlandı. İlk incelemelere göre çökme sebebiyle can kaybı olmadığı öğrenildi. Enkazın son durumu havadan görüntülendi.

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen sebeple çökerken, yanındaki binaya da zarar vermişti. Çökmenin olduğu binada birinin olup olmadığına yönelik yapılan 3 saatlik arama çalışmalarının sonucunda enkazın altında birinin olmadığı arama kurtarma köpekleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin ilk incelemelerine göre tespit edildi. Arama çalışmaları sona erdirilirken enkaz kaldırma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan enkazın son durumu dron ile havadan görüntülendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23