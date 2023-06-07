Çok uluslu bir Amerikan şirketi Türkiye'ye dev yatırımda hedef adım adım otel: Hotel Kaş'a açılıyor

Antalya’da Radisson Blu markasıyla otel açılıyor, Radisson Blu Hotel Kaş açılıyor

Uluslararası otel zinciri Radisson, Antalya’daki ilk otelini Kaş’ta açmaya hazırlanıyor. Yeni yatırımla grubun Türkiye’deki otel sayısı da 452i geçmiş olacak.

50 odası ve yüzme havuz bulunan Radisson Blu Hotel Kaş misafirleri 800 metre mesafedeki plajlara ücretsiz taşınacak, plajdaki şezlong ve havluları ücretsiz kullanacak.

Radisson Otel Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Kıdemli Başkanı Yılmaz Yıldırımlar “Muhteşem ve tarihi Antalya bölgesindeki ilk otelimiz olan Radisson Blu Hotel, Kaş otelinin açılışıyla Türkiye’deki varlığımızı genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz. Misafirlerimize Türkiye’nin doğal güzelliklerini ve zengin kültürel geçmişini gösteren unutulmaz deneyimler yaşatmak için çalışıyoruz. Otel hem huzurlu bir ortamda tatil yapmak isteyen hem de Türkiye’nin en çok rağbet gören cazibe merkezlerine erişmek isteyen misafirler için mükemmel bir seçenek.” dedi.

Radisson Blu Hotel, Kaş Genel Müdürü Ümit Tibukoğlu ise “Büyüleyici Antalya Kaş bölgesindeki ilk Radisson Blu otelini açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ekibimiz tüm misafirlerimize özel ağırlama hizmetlerimizi sunmak ve unutulmaz deneyimler yaşatmak için heyecanla bekliyor.”

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Otelin temmuz başı oda fiyatları

turizmguncel'in aktardığı ahberde: Radisson Blu Hotel Kaş’ın iki kişilik oda-kahvaltı fiyatı temmuz başında 6 bin 500 lira ile 22 bin 850 lira arasında değişiyor.