  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi Bu iddia çok konuşulacak! DEİK’e son dakika CHP kumpası Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti Mitsubishi ve ABD enerji devi güçlerini birleştirdi! Ses getirecek ittifak anlaşması Onlarda demokrasi var demokrasi! Hastaneye giden kadına ters kelepçe Aynı sorun Türkiye’de de var! Arap dünyasını bekleyen büyük tehlike Mansur Yavaş'a efsane başkan Melih Gökçek'ten ağır eleştiri: 'Bila Bedel' ihale iddiası... Usulsüzlüklerin üstü örtülmek isteniyor Almanların anketinden endişe çıktı Trump NATO'ya ateş ediyor Yapay zekâ ulusal güvenliğin anahtarı İmamoğlu’nun jetinden sevgilisinden bize ne diyenlere böyle cevap verdi! Bu şatafatın hesabı elbet sorulur!
İSLAM 17 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
17 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (17.1.2026)

VAHYİN DİLİNDEN


(١٦٥) وَهُوَ الَّذٖي جَعَلَكُمْ خَلَٓائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فٖي مَٓا اٰتٰيكُمْؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرٖيعُ الْعِقَابِؗ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحٖيمٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(165) Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur.

Şüphesiz rabbinin cezası çok çabuktur; yine O’nun bağışlaması ve rahmeti boldur.

(En'âm Suresi, 6/165)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

TEFSİRİ:

Allah, gerek bütün insanlara gerekse insanların bir kısmına bahşettiği üstünlüğü ve seçkin nimetleri hatırlatmaktadır. Buna göre yeryüzünde birçok canlının nesli kesildiği halde yüce Allah, peş peşe yarattığı nesillerle insanları birbirine halef kılmış; dünyayı insanla şenlendirmiş, onları yeryüzünün seçkin varlıkları yapmıştır; ayrıca kimi insanlara, diğerlerine nisbetle dünyevî bakımdan üstün dereceler de vermiştir. Ama bunların hepsi bir imtihan içindir; hepsinin hesabı, sorumluluğu vardır.

Bu son âyetle dolaylı olarak, nesilleri birbiri peşine getirerek insan soyunu kıyamete kadar devam ettiren Allah’ın onları âhiret hayatı için yeniden yaratmaya ve hesaba çekmeye de kadir olduğu hatırlatılmakta ve nihayet Allah’ın cezalandırmasının çok çabuk olduğu uyarısıyla inkârda ısrar edenler bir defa daha uyarılırken, O’nun bağışlayıcı ve esirgeyici olduğu müjdesiyle de müminler sevindirilmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 496-497


ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Bir baba evlâdına güzel edep ve ahlâktan daha üstün bir miras bırakmış olmaz.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 33

GÜNÜN SÖZÜ:


    

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23