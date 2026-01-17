Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM BİR ANDA ÇÖKTÜ" Ünlü oyuncu Hollywood yıldızlarının diyetini bilinçsizce uyguladığını şöyle açıklamıştı: "Hollywood yıldızlarının yaptığı bir diyet varmış ama adamlar adam akıllı yapıyor bunu! Adam bir gün karbonhidrat, protein vs. her şeyi yiyip, ertesi gün sadece meyve yiyor. Ben de böyle başladım efendi gibi sonra bütün bir haftaya yaydım bunu. Sadece meyve, meyve yedim. Protein, karbonhidrat hiçbir şey almayınca bağışıklık sistemim de bir anda çöktü. Karaciğer bir kere hasar aldığı zaman bunu belli bir yere kadar tolere ediyor ama sonra çok sert tepki veriyor."/ kaynak: haber7