Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!

Siroz teşhisi konan ve karaciğeri iflas eden Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet ortaya çıktı.

#1
Foto - Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Organ nakli olması gerektiğini duyuran kardeşi Umut Özkan "Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi" açıklamasında bulunmuştu.

#2
Foto - Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!

Donör arayışı devam eden ünlü oyuncu son durumu ile ilgili kardeşi; ''Öncelikle, "kan vererek yardımcı olmak istiyorum" diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır.

#3
Foto - Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!

İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Abim Ufuk Özkan da herkese canı gönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi'' ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!

UYGULADIĞI DİYET KARACİĞERİNİ BİTİRDİ Durumu ciddiyetini koruyan Özkan'ın yaşadığı sağlık sorunlarının ardında, bilinçsizce uyguladığı bir beslenme programının olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun karaciğerinin iflas etmesine neden olan unsurun ise aşırı meyve tüketimi olduğu belirtildi.

#5
Foto - Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!

Sabah'taki köşesinde bir yazı kaleme alan Mevlüt Tezel, Özkan'ın karaciğerinin bu hale gelmesine ise yanlış bir diyetin neden olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncunun kurtuluşunun tek yolunun organ nakli olduğunu ifade eden Tezel, "Özkan'ın karaciğerinin iflas etme nedeni çok fazla meyve yemesi" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Karaciğeri bir anda iflas etmişti: İşte Ufuk Özkan'ın hayatını karartan diyet!

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM BİR ANDA ÇÖKTÜ" Ünlü oyuncu Hollywood yıldızlarının diyetini bilinçsizce uyguladığını şöyle açıklamıştı: "Hollywood yıldızlarının yaptığı bir diyet varmış ama adamlar adam akıllı yapıyor bunu! Adam bir gün karbonhidrat, protein vs. her şeyi yiyip, ertesi gün sadece meyve yiyor. Ben de böyle başladım efendi gibi sonra bütün bir haftaya yaydım bunu. Sadece meyve, meyve yedim. Protein, karbonhidrat hiçbir şey almayınca bağışıklık sistemim de bir anda çöktü. Karaciğer bir kere hasar aldığı zaman bunu belli bir yere kadar tolere ediyor ama sonra çok sert tepki veriyor."/ kaynak: haber7

