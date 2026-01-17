İngiltere genelinde hızla yayılan ve halk sağlığını tehdit eden norovirüs salgını nedeniyle sağlık yetkilileri üst üste ciddi uyarılarda bulunuyor. Resmi verilere göre, yılın henüz ilk iki haftası geride kalmışken vaka sayılarında yüzde 47 oranında korkutucu bir artış gözlemlendi.

İngiltere, 2026 yılına hızla yayılan bir sağlık tehdidiyle başladı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından paylaşılan veriler, yılın ilk iki haftasında norovirüs vakalarının bir önceki döneme göre yüzde 47 oranında arttığını ortaya koydu. Yetkililer, özellikle hastanelerdeki vaka yoğunluğu nedeniyle alarm seviyesini yükseltti.

En çok 65 Yaş üstü grubu etkileniyor

Veriler, virüsün ağırlıklı olarak 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilediğini gösteriyor. Her ne kadar genel vaka sayıları mevsim normalleri çerçevesinde seyretse de, hastanelerdeki yerel salgınların (outbreaks) sayısındaki artış, sağlık sistemindeki yükü ağırlaştırıyor.

"İzolasyon" ve "evde kalma" çağrısı

UKHSA, virüsün bulaşma zincirini kırmak adına halka kritik uyarılarda bulundu. Belirti gösteren vatandaşların;

Toplum içine çıkmamaları, Kendilerini evlerinde izole etmeleri, Özellikle hastane ve bakımevi ziyaretlerinden kaçınmaları istendi.

Norovirüs Nedir? Belirtileri ve tarihçesi

Norovirüs, son yıllarda uluslararası kamuoyunda farklı tartışmalarla da gündeme gelmiş bir hastalıktır.

Tarihsel not ve bir düzeltme: Norovirüs, aslında on yıllardır bilinen bir mide virüsüdür. Ancak metninizde bahsi geçen "Havana" olayı, literatürde genellikle gizemli bir nörolojik durum olan "Havana Sendromu" ile karıştırılabilmektedir. Norovirüs ise tipik bir "mide gribi" olarak tanımlanır.

Yaygın belirtiler: Hastalık; şiddetli ishal, kusma, mide bulantısı ve halsizlik ile karakterize edilir. Ayrıca hastalarda baş ağrısı ve dikkat dağınıklığı gibi konsantrasyon bozuklukları da gözlemlenebilir.

Korunma yolları

Sağlık uzmanları, bu virüse karşı alkol bazlı dezenfektanların her zaman yeterli olmadığını hatırlatarak, ellerin sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca yıkanmasının en etkili korunma yöntemi olduğunu vurguluyor.

Kapalı alanların iyi havalandırılmasının, solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azalttığı ifade ediliyor.

Belirti gösteren kişilerin mümkünse evde kalmaları, dışarı çıkmaları gerekiyorsa özellikle risk grubundaki kişilerle temas ederken maske takmaları uyarısı yapılıyor.