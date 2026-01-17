Bu devirde kimse şah değil, padişah değil: Sürgündeki Pehlevi’den boş beyanlar

Millete grev çağrısı, kendine lüks hayat

Yıllardır halktan kopuk, emperyalist odakların himayesinde yaşayan Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran rejiminin yalan söylediğini iddia ederek halkı greve ve kaosa davet etti. Kendi lüks sırça köşkünden, geçim derdindeki insanların kanı üzerinden siyasi ikbal devşirmeye çalışan Pehlevi, "Hamaney rejimi tarihin çöplüğüne atılana kadar durmayın" diyerek açıkça iç savaş çığırtkanlığı yaptı.

Şahlık hayalleri rüyadan öteye geçemez

Eski devrin kalıntısı olan bu ismin, sanki İran halkı kendisini bekliyormuş gibi "ulusal devrim" naraları atması ise komik karşılandı. Kamuoyu, halkı sokaklara dökmeye çalışan bu müstağrip isme karşı tek ses oldu:

"Bu devirde kimse artık şah değil, sultan değil, padişah değil!" Kendi halkına yabancılaşmış, sırtını ABD yönetimine dayamış bu zihniyetin, İran’ın geleceğinde bir karşılığı olmadığını göremeyecek kadar körleştiği bir kez daha tescillendi.