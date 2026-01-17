Köy köy dolaşıp işçi arıyorlar! Hindistan ve Venezuela'dan personel getirdiler

Çünkü bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef, çalışmak istemiyorlar, verilen işi beğenmiyorlar, mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar, yani memuriyet istiyorlar. Büro işi istiyorlar. Biz adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Böyle olduğu zaman da dışarıdan iş gücünü getirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Halihazırda bizim merkezde söylenen 4 bin civarında bir eksik kapasiteyle çalışma söz konusudur. Yine Zafer Organize Sanayi Bölgesi böyle giderse muhtemelen işçilerin çok büyük bir kısmı dışarıdan yani yabancı ülkelerden getirilecek" diye konuştu.