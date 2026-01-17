Köy köy dolaşıp işçi arıyorlar! Hindistan ve Venezuela'dan personel getirdiler
Kütahya’da sanayi yatırımları hızla artarken, fabrikaların en büyük sorunu iş gücü yetersizliği oldu. Kentteki organize sanayi bölgelerinde binlerce kişilik açık bulunduğunu ifade eden Kütahya Valisi Musa Işın, "Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni üretmeye başlayan fabrikalarımız işçi bulmakta zorlanıyor. Hatta firmalarımızdan bir tanesi burada işçi bulamadı" derken, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da 3 bin 500 civarında personel açığı olduğunu belirtti.