Suriye'de 13 sayılı kararname dengeleri değiştirdi! Eski rejim tarafından alınan haklar Kürtlere iade edildi

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin El-Salih, Suriye kültürünün tarihi ortaklık ilkesi üzerine kurulu olduğunu ve bunun, Suriye topraklarında ard arda varlık göstermiş medeniyetlerin birikiminin bir ürünü olduğunu vurguladı

El-Salih, bugün Cuma günü X platformunda yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara’nın yayımlanan bu tarihi kararname ile tek bir Suriye toprak ve halkı anlayışına bağlılığını yenilediğini; Suriyeli Kürt vatandaşların eski Baas rejimi tarafından ellerinden alınan haklarının iade edildiğini belirtti.

 

Bakan, Suriyeli Kürtlerin hiçbir siyasi heves veya ideolojik gündemle sınırlanamayacak kadar büyük bir topluluk olduğunu, toprak, dil, medeniyet ve kültür sahibi olduklarını; tarih boyunca bıraktıkları eserlerin ve katkıların günümüzde de tanındığını ve şahitlik ettiğini vurguladı.

 

Daha önce Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Suriyeli Kürt vatandaşların Suriye halkının asli ve ayrılmaz bir parçası olduğunu; kültürel ve dilsel kimliklerinin çokluk içinde birlik taşıyan Suriye ulusal kimliğinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu teyit eden 2026 yılına ait 13 sayılı kararnameyi yayımlamıştı.

