Boyun ve bel fıtığı neden olur? Uzmanından o hatalar fıtığı tetikliyor uyarısı

Uzun süre masa başında oturmak, telefon ve bilgisayar kullanımı boyun ağrısının en sık nedenleri olduğunu ifade eden Ekiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Boyun ağrılarının büyük bir kısmı disklerden değil, kas spazmlarından kaynaklanır. Bu tür ağrılar genellikle boyundan başlayıp kürek kemiği çevresinde kalır." Boyun ağrısı yaşayan pek çok kişi hemen "boyun fıtığı oldum" diye düşünüyor. Bu doğru mu? Çoğu zaman değil. Boyun ağrılarının büyük bir kısmı disklerden değil, kas spazmlarından kaynaklanır. Bu tür ağrılar genellikle boyundan başlayıp kürek kemiği çevresinde kalır. Ağrı omzun altına, kola doğru inmeye başlıyor; buna güçsüzlük ya da uyuşma eşlik ediyorsa diskle ilişkili bir durum daha çok akla gelir. Ayrıca MR'da fıtık görülmesi her zaman şikâyetin kaynağının disk olduğu anlamına gelmez.