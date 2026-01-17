İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı!

Ortadoğu’nun ABD ve İsrail tehdidiyle yeniden bir kaos kıskacına alınmak istendiği şu günlerde, İslam coğrafyasını heyecanlandıran tarihi bir adım atıldı. Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin meyvesini verdiğini ve üçlü savunma anlaşması taslağının hazırlandığını duyurdu.

Batı’ya bağımlılığa nükleer darbe

Hazırlanan bu tarihi iş birliği, nükleer güç Pakistan ile askeri teknolojide çığır açan Türkiye’yi ve bölgenin finansal gücü Suudi Arabistan’ı aynı masada buluşturuyor. Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte, bölge ülkelerinin Batı’ya olan savunma bağımlılığının en aza indirilmesi hedefleniyor. İsrailli analistlerin bile korkuyla izlediği bu gelişme, Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen nükleer bir gücü yanına alarak bölgedeki caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaracağını ortaya koyuyor.

Sorunları bölge aktörleri çözecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kurulacak bu güvenlik mekanizmasının bölge ülkeleri için ortak bir platform işlevi göreceğini vurguladı. "Birbirlerinden emin oldukları takdirde" bölge ülkelerinin kendi sorunlarını dış müdahaleye gerek kalmadan çözebileceğini belirten Fidan, bu ittifakın barış ve istikrar için hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Henüz hazırlık aşamasında olan ve tam uzlaşma gerektiren bu stratejik hamle, İslam dünyasının kendi kaderini tayin etme yolunda attığı en somut adımlardan biri olarak nitelendiriliyor.