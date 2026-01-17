  • İSTANBUL
Samsun'dan acı haber
AA Giriş Tarihi:

Samsun'dan acı haber

Samsun'da meydana gelen kazadan acı haber geldi. Yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi vefat etti, 3 kişi yaralandı.

Sinop-Samsun kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu araçlarından inip yolun sağ kısmında bekleyenlere E.Ü. (56) yönetimindeki 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsün çarptığı Y.S. (33), T.S. (55), B.S.İ. (36) ve Adem S. (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

