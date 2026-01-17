  • İSTANBUL
Tarih 17 Ocak 2016: Molla Masum Godişkî'nin vefatı (Nakşî-Hâlidî Meşâyihinden)
17 Ocak 2016: Molla Masum Godişkî'nin vefatı (Nakşî-Hâlidî Meşâyihinden)

Onlar; ülkemizde ve dünyada yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün; Nakşî-Hâlidî Meşâyihinden Molla Masum Godişkî'yi rahmetle yâd ediyoruz.

Bitlis ulemâsının önemli şahsiyetlerinden ve Nakşî-Hâlidî meşâyihinden olan Molla Masum Godişkî, resmi kayıtlara göre 1931, ailesinin verdiği bilgilere göre ise 1928 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Bitlis ilinin Mutki ilçesinin Godişkan (Alıcık) köyündendir. Kırk yıla yakın Adilcevaz’ın Haskindirük (Bahçedere) köyünde tedris ve irşâd faaliyetleri yürüttüğü için Molla Masum Haskindirûkî olarak da bilinir. Dedesi ve babası da bölgede tanınan meşhur âlimlerdendir.



İlk eğitimini babası Molla Muhammed Sıddık’dan almış, babası vefat edince dedesi Molla Muhyeddin Godişkî’nin yanında eğitimine devam etmiştir. Bir müddet Ohin (Koyunlu) köyünde Şeyh Halid’in rahle-i tedrisatında bulunan Molla Masum, Silvan’da Molla Yakup Farkinî’nin, Nakşî şeyhi olan kayınpederi Molla Reşit Tırtopî’nin, Molla Sadrettin Yüksel’in ve en son kendisine icâzet veren Molla Nurullah Godişkî’nin yanında da okumuştur.

Molla Masum, Tasavvufî icâzetini Şeyh Halidî Ohinî’den almış ve onun halifesi olmuştur. Muş’un muhtelif köylerinde ve Adilcevaz’ın Bahçedere köyünde fahri imamlık vazifesi yapmış, açmış olduğu medreselerde tedrisat faaliyetlerinde bulunmuştur. Bahçedere köyünde iken resmi göreve atanmış ve emekli oluncaya kadar bu köyde kalmıştır.



Faiz hakkında ve Tapu senedinin şer’î delil olup olmadığı hakkında iki risâlesi bulunan Molla Masum, 1997 yılında resmi görevinden emekli olduktan sonra Mersin’e taşınmış, orada da tedrisata devam etmiş, 17 Ocak 2016 tarihinde vefat etmiştir. Kabri, Ahlat’ta Abdurrahman Gazi mezarlığındadır.

