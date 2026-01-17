  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da yaşananlar ve uluslararası hukuk Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma Bu kez ucuz kurtuldular: İsrail helikopteri yere çakıldı! Santim santim işgal! Alçak İsrail yine fena enselendi Bakanlıktan son nokta! Pompalanan altın paniği fos çıktı Tam FETÖ taktiği! Karlov'un katilinin isim sırrı ifşa oldu İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi Bu iddia çok konuşulacak! DEİK’e son dakika CHP kumpası Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti Mitsubishi ve ABD enerji devi güçlerini birleştirdi! Ses getirecek ittifak anlaşması
Gündem KIZILELMA gökyüzünde şov yaptı! Şaka değil, 0.8 Mach’a ulaşıldı
Gündem

KIZILELMA gökyüzünde şov yaptı! Şaka değil, 0.8 Mach’a ulaşıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, performans testinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Uçak, 0.8 Mach hıza ulaşarak yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Testler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki iddiasını güçlendirdi.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, performans testinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Uçak, 0.8 Mach hıza ulaşarak yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Testler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki iddiasını güçlendirdi.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA resmen şov yaptı. 0.8 Mach'a ulaşan KIZILELMA hız sınırlarını zorladı.
Uçuş testleri Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, sınırları zorlamaya devam ediyor.
KIZILELMA, Performans Test Uçuşu'nda 0.8 Mach ses hızına ulaşarak gökyüzünde resmen şov yaptı.

KIZILELMA'nın gizli gücü açığa çıktı: Radara yakalanmıyor, otonom uçuyor: Yeni yeteneği hava savunmasını nasıl etkileyecek?
KIZILELMA'nın gizli gücü açığa çıktı: Radara yakalanmıyor, otonom uçuyor: Yeni yeteneği hava savunmasını nasıl etkileyecek?

Teknoloji

KIZILELMA'nın gizli gücü açığa çıktı: Radara yakalanmıyor, otonom uçuyor: Yeni yeteneği hava savunmasını nasıl etkileyecek?

Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA'dan müthiş başarı
Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA'dan müthiş başarı

Gündem

Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA'dan müthiş başarı

KIZILELMA ve AKINCI'nın merkez üssü
KIZILELMA ve AKINCI'nın merkez üssü

Teknoloji

KIZILELMA ve AKINCI'nın merkez üssü

Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Bu durum hiç iyi görünmüyor, bunlar basit İHA'lar değil
Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Bu durum hiç iyi görünmüyor, bunlar basit İHA'lar değil

Teknoloji-Bilişim

Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Bu durum hiç iyi görünmüyor, bunlar basit İHA'lar değil

Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak
Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

Teknoloji-Bilişim

Bayraktar Kızılelma için olay sözler: Bizim için maliyeti muazzam olacak

ABD'li eski savaş pilotu Bayraktar Kızılelma'yı analiz ederken o özellik karşısında şaştı kaldı
ABD'li eski savaş pilotu Bayraktar Kızılelma'yı analiz ederken o özellik karşısında şaştı kaldı

Teknoloji-Bilişim

ABD'li eski savaş pilotu Bayraktar Kızılelma'yı analiz ederken o özellik karşısında şaştı kaldı

Modern silahlara panzehir! Geri sayım başladı, KIZILELMA sahaya iniyor
Modern silahlara panzehir! Geri sayım başladı, KIZILELMA sahaya iniyor

Gündem

Modern silahlara panzehir! Geri sayım başladı, KIZILELMA sahaya iniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23