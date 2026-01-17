KIZILELMA gökyüzünde şov yaptı! Şaka değil, 0.8 Mach’a ulaşıldı
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, performans testinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Uçak, 0.8 Mach hıza ulaşarak yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Testler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki iddiasını güçlendirdi.
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, performans testinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Uçak, 0.8 Mach hıza ulaşarak yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Testler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki iddiasını güçlendirdi.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA resmen şov yaptı. 0.8 Mach'a ulaşan KIZILELMA hız sınırlarını zorladı.
Uçuş testleri Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, sınırları zorlamaya devam ediyor.
KIZILELMA, Performans Test Uçuşu'nda 0.8 Mach ses hızına ulaşarak gökyüzünde resmen şov yaptı.
Teknoloji
KIZILELMA'nın gizli gücü açığa çıktı: Radara yakalanmıyor, otonom uçuyor: Yeni yeteneği hava savunmasını nasıl etkileyecek?
Teknoloji-Bilişim
Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Bu durum hiç iyi görünmüyor, bunlar basit İHA'lar değil
Teknoloji-Bilişim
ABD'li eski savaş pilotu Bayraktar Kızılelma'yı analiz ederken o özellik karşısında şaştı kaldı