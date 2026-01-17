KIZILELMA gökyüzünde şov yaptı! Şaka değil, 0.8 Mach’a ulaşıldı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, performans testinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Uçak, 0.8 Mach hıza ulaşarak yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Testler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki iddiasını güçlendirdi.

