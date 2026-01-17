  • İSTANBUL
Dünya 11 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
11 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! İfadesi kan dondurdu!

11 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! İfadesi kan dondurdu!

Pensilvanya eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk, oyun konsolunu elinden alan babasını uykusunda silahla vurarak öldürdü.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Duncannon bölgesinde polis ekipleri, gece saat 03.20 sularında 'bilinci kapalı bir erkek' ihbarı üzerine belirtilen adrese ulaştı.

Yapılan incelemede, 42 yaşındaki Douglas Dietz yatağında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Yetkililer, yaptıkları araştırma sonucunda maktulün 11 yaşındaki oğlunu şüpheli olarak belirledi.

"BABAMI BEN ÖLDÜRDÜM"

Polis raporlarına göre, olay günü doğum günü olan çocuk, yatak odasına "Babam öldü" diye bağırarak girdi.

Olay yerindeki görevliler, çocuğun annesine "Babamı ben öldürdüm" dediğini duyduklarını ifade etti.

İlk ifadesinde "Birini vurdum" diyen çocuk, vuracağı kişinin babası olduğunu önceden planladığını itiraf etti.

"YATMA VAKTİMİN GELDİĞİNİ SÖYLEYİNCE ÖFKELENDİM"

Soruşturma belgelerinde, olayın ebeveynlerin gece yarısından sonra yatmasıyla başladığı belirtildi.

Çocuk, babasının yatma vaktinin geldiğini söylemesine sinirlendiğini dile getirdi.

OYUN KONSOLUNU ARARKEN SİLAHI BULDU

Daha önce elinden alınan oyun konsolunu aramak için babasının çekmecesinden silah kasasının anahtarını alan çocuk, kasayı açtığında tabancayla karşılaştı.

Silahı kasadan çıkarıp doldurduğunu kabul eden 11 yaşındaki çocuk, yatağın babasının olduğu tarafa giderek tetiği çektiğini anlattı.

"SADECE KIZGINDIM, BUNU DÜŞÜNMEDİM"

Dedektiflerin, ateş ettiğinde ne olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna ise sadece 'kızgın olduğunu ve bunu düşünmediğini' söyleyerek yanıt verdi.

Gözaltına alınan çocuğun kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Olayla ilgili duruşmanın 22 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

